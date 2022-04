Flávia Alessandra exibe corpaço em biquíni de correntes e impressiona: ''Maravilhosa''

Atriz Flávia Alessandra esbanjou curvas esculturais em biquíni estiloso e arranca elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 13h53

A atriz Flávia Alessandra (47) esbanjou beleza ao mostrar como está aproveitando o feriado.

Nesta sexta-feira, 22, a artista global compartilhou fotos curtindo o dia de sol na piscina e chamou a atençao mais uma vez com seu estilo.

Usando um biquíni preto com correntes douradas, Flávia Alessandra exibiu suas curvas torneadas em vários registros.

"Sextou animada pro carnaval. Vamos fazer uma brincadeira? Poste sua fantasia me marcando nos stories, que eu vou escolher as 10 mais legais pra repostar em #carnaval", interagiu com os seguidores.

Nos comentários, os internautas encheram a esposa de Otaviano Costa (48) de elogios. "Muito linda", escreveram. "Maravilhosa", disseram outros sobre a loira.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra roubou a cena ao aparecer com sua cachorrinha usando um vestido micro todo recortado.

Veja os cliques de Flávia Alessandra de biquíni: