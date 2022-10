Flávia Alessandra eleva a temperatura ao surgir de lingerie transparente: ''A mais gata''

Atriz Flávia Alessandra abusa do decotão e ostenta corpaço ao postar fotos ousadas com lingerie preta transparente

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 10h36

A atriz Flávia Alessandra (48) dá um verdadeiro show de beleza nas redes sociais, e desta vez, não foi diferente ao postar fotos ousadas de look preto!

Na segunda-feira, 24, a famosa elevou a temperatura ao compartilhar registros esbanjando sensualidade de lingerie transparente.

Em seu perfil no Instagram, a esposa do apresentador Otaviano Costa (49) surgiu usando uma lingerie preta toda rendada, deixando os seios em evidência no decotão poderoso e a cintura fininha.

Na legenda da postagem, a loira fez uma reflexão: “Quando viajo demais por dentro de mim, conheço cada vez mais a mulher incrível que sou”, escreveu Flávia Alessandra, usando emojis de coração e raio.

Os fãs rapidamente exaltaram a beleza da mãe de Giulia Costa (22). "Você é linda, sabia?", se derreteu Otaviano. "Seu sorriso é tao lindo!!", "a mais gata do mundo!", "Não tenho palavras pra sua beleza!", "Ela sabe q é perfeita, ela sabe"

Confira as fotos ousadas de Flávia Alessandra de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra mostra perrengue em ensaio e diverte web

A atriz Flávia Alessandra arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo divertido nas redes sociais! Aproveitando dia de TBT, a artista mostrou um perrengue que passou durante um ensaio fotográfico. Nas imagens, a loira aparece de vestido branco toda produzida, fazendo poses para a lente da câmera. Ao encostar em uma porta de emergência, ela se abre e a famosa se assusta. Na sequência, Flávia caiu na gargalhada. "Dia de #TBT é assim: muita coisa pra relembrar, então vamos de um pouco do que rola nos bastidores da vida hahaha", escreveu Flávia.

