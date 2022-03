Flávia Alessandra causa ao apostar em vestido coladíssimo com recortes na lateral: ''Eu amei''

Atriz Flávia Alessandra optou por um vestido com recortes sensuais para participação no 'Domingão' e sua beleza roubou a cena

Redação Publicado em 21/03/2022, às 13h21

A atriz Flávia Alessandra (47) deixou os seus admiradores boquiabertos com tamanha beleza e sensualidade nesta segunda-feira, 21.

A artista, que participou do Domingão com Huck no último final de semana, 20, apostou em um vestido bem sensual e repleto de estilo.

"Que tudo ontem né? Domingão foi sensacional, e aproveitando a deixa, quero agradecer a todos que participaram desses dias especiais comigo, eu amei cada segundo! E é claro que agora eu posso postar meu look completo aqui pra vocês. Segundou e eu desejo uma semana incrível pra vocês", escreveu ela.

A peça preta, que conta com vários recortes na lateral e um decote generoso, destacou ainda mais o visual moderno da estrela brasileira e chamou a atenção da web.

Nos comentários, é claro, os internautas deixaram muitas declarações para a loira. "Sempre linda e poderosa", disse um. "Você é maravilhosa!", cravou outro. "Rainha", destacou um terceiro.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra chocou com mais uma produção para o Domingão. Dessa vez, ela optou por cores chocantes para ir ao palco.

Repleta de estilo, Flávia Alessandra causa ao apostar em vestido preto com recortes na lateral: