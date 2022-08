Flávia Alessandra brilha em vestido branco com decote até o limite: ''Absurdo''

Dona de um corpo escultural, atriz Flávia Alessandra deixa decote em destaque em vestido branco com recortes na cintura

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 12h49

Mais uma vez, a atriz Flávia Alessandra (48) deixou a web impactada com a sua beleza e sensualidade. A artista global destacou suas curvas ao compartilhar registros de um novo ensaio fotográfico nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 17.

Desta vez, a empresária surgiu com um vestido branco brilhante com recortes estratégicos no corpo. Dona de uma corpão escultural, a loira deixou a cinturinha marcada na peça de luxo. Além de deixar em evidências o seu corpão em um decote generoso até o limite.

Para a legenda, a artista brasileira citou uma frase poética e de bastante impacto do artista Allê Barbosa: “Ela até tentou ser flor, mas não tinha a menor vocação pra ser frágil”, escreveu ela.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras e declarações à esposa do ator Otaviano Costa (49): "Você é maravilhosa", destacou uma seguidora. "Você é um absurdo! Deusa demais", continuou outra. "Perfeita demais", destacou um terceiro com emoticons de coração.

Flávia Alessandra deixa decote em destaque em vestido branco com recortes na cintura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!