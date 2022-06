Flávia Alessandra aposta em look fendado para evento com Otaviano Costa

Atriz Flávia Alessandra chama atenção dos fãs ao surgir com vestido poderoso durante evento em SP ao lado do marido, Otaviano Costa

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h18

A atriz Flávia Alessandra (48) roubou a cena nas redes sociais com um look poderoso para evento na companhia do marido!

Na noite de terça-feira, 28, a artista participou do evento de estética com Otaviano Costa (49) em São Paulo. Na legenda, ela contou que agora os dois são sócios e conselheiros de marketing e comunicação da franquia de harmonização facial.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou uma série de fotos com o amado. Para a ocasião, ela optou por um look poderoso preto. Ostentando suas curvas esculturais, a famosa escolheu um vestido longo com uma super fenda na coxa, deixando em evidência suas pernas torneadas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a dupla. "Casal de Milhões", "Que perfeitos", "Casal lindo", "O casal empreendedor que amamos! SUCESSO, SUCESSO!", "Todo sucesso do mundo pra vocês, que Deus abençoe muito esse projeto", disseram.

Flávia Alessandra surge nua em foto no espelho

Aos 48 anos de idade, Flávia Alessandra deixou os fãs babando ao publicar um registro ousado. Na web, a gata apareceu em frente ao espelho completamente sem roupa, cobrindo os seios com os braços e enrolada em uma toalha. “Poderosa”, “um monumento”, “perfeição divina”, “linda”, “exuberante”, “perdi o rumo de tudo”, babaram os fãs.

Confira as fotos de Flávia Alessandra em evento com Otaviano Costa: