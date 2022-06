Flávia Alessandra aparece de biquíni fio-dental em novas fotos

Na Grécia, Flávia Alessandra ostenta o seu corpo sarado em passeio ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 16h44

A atriz Flávia Alessandra aproveitou sua viagem para a Grécia ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa, para atualizar suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 16, ela mostrou um álbum de fotos de seu passeio em uma praia da região e ostentou toda a sua beleza.

Nas imagens, Flávia surgiu usando biquíni fio-dental em vários ângulos diferentes enquanto conhecia a região em um dia de sol. “Os dias têm sido difíceis por aqui”, brincou ela na legenda.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra esbanjou beleza e elegância ao aparecer no navio onde está viajando pela Grécia usando um vestido com fenda no limite.

A estrela está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder, da Globo.

Fotos de Flávia Alessandra: