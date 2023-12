Flagra! Deborah Secco exibe corpaço real na praia e choca

Em dia de sol, Deborah Secco exibe curvas reais e chama a atenção com beleza natural; famosa roubou a cena com roupa de banho pequena

A atriz Deborah Secco parou tudo em mais uma aparição na praia. Nesta sexta-feira, 29, a musa foi fotografada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e roubou a cena com sua beleza natural ao ostentar suas curvas mega torneadas.

Usando um biquíni, de modelo preto bem pequeno, a esposa do ator Hugo Moura revelou seu corpaço desenhado, que, segundo ela, não é obtido por dietas ou exercícios, já que ela não gosta desse tipo de rotina.

Tempos atrás, Deborah Secco assustou os fãs ao contar o drama que viveu na preparação para uma personagem quando precisou perder 16 kg para o papel. “Por dia, era um suco verde, um quarto de mamão e só. Estava muito empenhada, ia para a academia, malhava. Ficava duas, três horas na esteira. Comecei a filmar e todo mundo estava muito preocupado. Surpreendentemente, eu tinha uma vitalidade".

Nos últimos dias, na véspera de Natal, a atriz encantou ao ser flagrada com a filha, Maria Flor, na praia. A única herdeira da atriz ganhou um festão de aniversário com decoração luxuosa para celebrar seus 8 anos, nas últimas semanas.

Veja as fotos de Deborah Secco:

Fotos: Fabrício Pioyani/ AgNews

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.