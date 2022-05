Fiuk passa a tesoura no cabelo e mostra o resultado

Fiuk corta o cabelo sozinho e revela imagens do antes e do depois: 'Tá lindo'

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 17h12

O cantor e ator Fiuk está com novo visual! Neste domingo, 22, ele contou que cortou o cabelo sozinho em casa e gostou do resultado. O artista estava com os fios compridos e quase na altura dos ombros. Agora, ele está com o penteado bem mais curtinho.

Nas redes sociais, o rapaz mostrou um vídeo com imagens do antes e do depois da transformação. “Cortei o meu cabelo sozinho e olha no que deu. Me conta aqui o que vocês acharam!”, disse ele.

Então, os seguidores elogiaram a mudança. “Tá lindo”, disse um seguidor. “Ficou ótimo", declarou outro. “Renovado o visual com sucesso”, escreveu mais um.

Fiuk está longe da TV desde que participou do quadro Show dos Famosos, do Domingão com Huck, em 2021, e também do Big Brother Brasil 21.

Fiuk mostra 'antes e depois' da mudança no visual:

Fiuk mostra o antes e o depois de sua mudança no cabelo - Crédito: Reprodução / Instagram