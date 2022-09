Filho de Viviane Araújo surge acordado tomando sol e encanta: ''Que gostoso''

Na rede social, filho de Viviane Araújo encantou ao aparecer de olhinhos abertos tomando sol

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 14h37

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Neste sábado, 24, ele foi flagrado tomando um banho de sol e deu um show de fofura ao surgir abrindo os olhos.

Bem aconchegado no colo de uma enfermeira, o herdeiro da musa de Carnaval apareceu sonolento enquanto aproveitava o momento na área externa de casa. De macacão listrado e luvinha, ele esbanjou fofura.

"Tá gostando, filho do solzinho, deixar eu ver sua carinha... que gostoso, que colinho gostoso", disse a mamãe coruja se derretendo pelo pequeno.

Ainda nos últimos dias, Joaquim passou dos limites da fofura ao ser flagrado por Viviane Araújo tirando uma soneca. Em outro registro, ele apareceu desmaiado após a mamada e encantou com sua carinha.

Amamentando muito, a famosa mostrou que já perdeu peso e conseguiu entrar na calça jeans. Nos últimos dias, ela foi a uma consulta na médica e se surpreendeu ao subir na balança descobrindo quanto já eliminou desde o nascimento do herdeiro.

Recentemente, a musa de Carnaval desabafou sobre os desafios que está enfrentando para amamentar o recém-nascido. Em sua rede social, ela abriu o jogo e contou detalhes de como está sendo sua experiência de mamãe de primeira viagem.

O nascimento de Joaquim, filho de Viviane Araújo

É bom lembrar que Joaquim nasceu na terça-feira, 06, de setembro, e a famosa emocionou ao exibir fotos do momento de que segurou o herdeiro pela primeira vez nos braços.

Durante a gravidez, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela

