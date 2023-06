Filho de Caetano Veloso surge sem camisa e choca com abdômen trincado: “Ficou forte”

Filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne, Tom Veloso passa por mudança radical no visual e reaparece todo musculoso

O filho caçula de Caetano Veloso e Paula Lavigne causou alvoroço nas redes sociais na última terça-feira, 13. Após um tempo longe dos holofotes, Tom Veloso reapareceu e mostrou que passou por uma mudança radical no visual. Com os cabelos mais curtos e o abdômen trincado, a aparência do artista chamou atenção.

Discreto em sua vida pessoal, Tom abriu uma rara exceção e compartilhou uma foto em que aparece descalço, sem camisa, apenas com uma bermuda azul. No clique, os músculos do rapaz de 26 anos aparecem tonificados, desde o abdômen até os braços: “Ok”, ele escreveu na legenda, mantendo a discrição.

Tom também costumava usar os cabelos longos e cacheados iguais aos do pai, inclusive, a semelhança entre eles sempre chamou a atenção dos fãs. Mas o artista mostrou que passou a tesoura nos fios e até deixou a barba crescer.

Nos comentários, seguidores, amigos e familiares deixaram uma enxurrada de elogios para o físico de Tom: “Coisa linda de mamãe! (agora ele vai mandar eu apagar kkkk)”, Paula Lavigne exaltou a beleza do filho. “Pai tá rasgado”, brincou o cantor Rubel. “Que isso, estátua romana!”, escreveu um seguidor. “Ficou forte”, disse outro.

Tom Veloso posa sem camisa - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Tom segue os passos do pai na música e tem uma discografia de sucesso nas principais plataformas de streaming. Além disso, o artista é casado com Jasmine e já tem um filho, o pequeno Benjamin, primeiro neto de Caetano e Paula.

Tom Veloso e Caetano Veloso posam ao lado de famosos na Bahia:

No começo do ano, Caetano Veloso usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques descontraídos enquanto curtia o verão em Salvador, acompanhado do filho, Tom Veloso: "Minha Bahia", escreveu o cantor, que deixou os fãs admirados com os encontros de peso exibidos na publicação.