Filha do cantor Leonardo surge em fotos de antes e depois da harmonização facial

Clínica de estética revela fotos de antes e depois da harmonização facial de Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 10h05

Filha do cantor Leonardo, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa aderiu ao procedimento de harmonização facial. Uma clínica de estética mostrou as fotos de antes e depois das mudanças no rosto dela.

Jéssica surgiu com os contornos do rosto mais definidos, reduziu as linhas de expressão e também mexeu no volume dos lábios.

Foto da mudança de Jéssica Beatriz Costa:

Filha do cantor Leonardo conta sobre o seu emagrecimento:

Há poucos dias, Jéssica Beatriz Costa mostrou fotos da mudança em seu corpo. Ela perdeu peso e medidas nos últimos meses e fez um desabafo sobre como foi o período de emagrecimento em sua vida. Ela confessou que chegou a fazer dietas restritivas e ficar sem comer, e agora prioriza a sua saúde.

"Vamos falar de corpo? Óbvio que vou usar a foto do meu antes e depois mais bombada para contar um pouquinho sobre esses anos de mudança. A 1° foto foi tirada no primeiro semestre de 2020 e a 2° em Fevereiro de 2021. Mas a foto que mais retrata a minha #mudança REAL é a segunda: de 22/01/2021 até 20/03/2021 (2 MESES) A mudança é NÍTIDA! E é óbvio que esse emagrecimento tão rápido e repentino não foi de maneira 100% saudável", disse ela.

E continuou seu desabafo: "Nesse período da minha vida eu estava sofrendo muito e em vez de descontar na comida (igual antes) eu não comia (não sentia vontade). Eu acabava fazendo #JI, exercício e sim, usei alguns medicamentos para ajudar a inibir o apetite, porém tudo com acompanhamento médico! Enfim, em Março nem preciso falar que foi a “melhor época” do meu corpo X pior da minha mente. E sabe, eu tentei manter essa imagem, mas com o tempo virou uma cobrança tão grande que quando eu engordava um pouco, já tinha que me desenrolar em mil para fazer dietas e poses que me “deixassem magra” sabe? E na moral, isso é tão deprimente, porque acabamos passando uma imagem “perfeita” que não existe".

Por fim, ela deu um conselho para os fãs. "Então vim compartilhar algumas fotos com esses “ângulos milagrosos” (Ps. não tem Photoshop) e também algumas de mudanças reais no meu corpo que aconteceram em menos de 1 mês. A última foto: essa do short jeans igual que estou na praia, uma foi em Fevereiro/22 e a outra em Março/22. A mudança foi que eu simplesmente decidi cortar bebida alcoólica + alimentação saudável. O intuito desse post não é só apenas para contar um pouco dessa parte da minha história (que muitos perguntam) mas para mostrar que existem ângulos que mudam a foto e também existem ESCOLHAS: mudanças de hábitos que podem fazer tu chegar onde quiser!!!

Seja para melhorar sua autoestima, sua saúde, emagrecer, engordar", declarou.

"Mas que fique bem claro que o importante mesmo é que você esteja bem e que faça dessa jornada algo leve, respeitando o seu corpo em primeiro lugar e sempre com acompanhamento de um profissional da área. É isso… Com amor,Jess", finalizou.