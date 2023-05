Filha de Marcos Mion chama a atenção ao surgir com a filha de Ticiane Pinheiro: ''Lindas''

Filha de Marcos Mion chama a atenção ao sair para jantar com Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou nesta quinta-feira, 11, que teve um jantar especial em um shopping de luxo em São Paulo. Na companhia da filha mais velha, Rafaella Justus (13), e da herdeira de Marcos Mion (43), Donatella Mion (14), a loira surgiu se divertindo no local.

Ao lado das garotas, a esposa de César Tralli (52) fez uma selfie e impressionou ao mostrar como elas cresceram. Cheias de estilo, as jovens posaram rindo para o clique com a jornalista.

"Meu jantar animado hoje. Rafa e Doninha", disse Ticiane Pinheiro ao exibir o encontro das jovens, filhas de apresentadores.

Em outro registro, a mamãe coruja mostrou a herdeira, fruto de seu casamento com Roberto Justus (68), com a filha de Marcos Mion e Suzana Gullo. "Linda", disse ela ao exibir as meninas estilosas no shopping.

Veja o encontro da filha de Marcos Mion com a filha de Ticiane Pinheiro:

Rafaella Justus e Donatella Mion

Filhas de Ticiane Pinheiro surgem gigantes ao lado da apresentadora

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar novas fotos com as filhas, Rafaella Justus e Manuella (3). No domingo, 07, a loira mostrou como curtiu os dias de folga com as herdeiras e impressionou ao surgir com elas gigantes!

Sem César Tralli, que ficou de plantão para apresentar o Jornal Nacional no sábado, a jornalista da Record TV viajou com as meninas e se divertiu em um hotel.

Com looks casuais e confortáveis, o trio posou para os cliques com o pôr do sol atrás. "Fim de semana incrível com minhas meninas. Muito amor", disse Ticiane Pinheiro sobre o momento com as garotas.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa e suas herdeiras. "Rafa está cada vez mais linda tô encantada com a beleza dela", falaram sobre a filha mais velha da apresentadora que é fruto do casamento que teve com Roberto Justus (68). "Nossa! Com a Manu está grande", exclamaram outros sobre a filha de César Tralli.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro com as filhas: