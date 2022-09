Filha de Leonardo passa a tesoura no cabelo em mudança radical

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, fez uma transformação no seu cabelo e exibiu o resultado nas redes sociais

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, está com novo visual! Nesta quarta-feira, 14, ela revelou que cortou o cabelo e tingiu os fios em uma transformação radical.

Na web, a estrela mostrou que deixou de lado o cabelo comprido e em tom de castanho. Agora, ela está com os fios na altura dos ombros e pretos. “Eu amei! O que importa é se você gostou! O resto é resto!”, disse ela nos stories do Instagram.

Nos comentários da foto, os fãs aprovaram a mudança no cabelo dela. “Ficou linda”, disse um seguidor. “Acho lindo mulher de olhos claros e cabelos escuros”, comentou outro. “Ficou top”, declarou mais um.

Jéssica Beatriz Costa fez cirurgia plástica

Nos últimos dias, Jéssica Beatriz Costa revelou que fez um procedimento para colocar próteses de silicone e está radiante com o resultado. Logo após a cirurgia, ela já começou a gravar stories no Instagram para revelar que deu tudo certo e está bem. Com a faixa no tórax, a jovem comemorou a mudança em seu corpo.

“Está tudo ótimo! Plena de tetas novas. Sou outra mulher, uma mulher mais confiante. Agora me aguardem”, disse ela.

