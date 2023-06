Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz surge com novo visual

Filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz arrasa ao fazer mudança no corte e na cor do seu cabelo

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, está com novo visual! Ela apareceu com o resultado de sua mais recente transformação nos fios em fotos nas redes sociais e foi muito elogiada.

Agora, a musa está com o corte no estilo long bob e com a tonalidade loira. A mudança foi fieta pelo hairstylist Erick Lucas, que foi quem exibiu as fotos do resultado do cabelo. “Sem palavras para agradecer a confiança, porque sair do Brasil para fazer o retoque comigo nos EUA. Me deixa muito feliz”, disse ele na legenda.

Nos comentários, Jéssica recebeu vários elogios dos fãs. “Muito perfeita”, disse um seguidor. “Ficou deslumbrante”, afirmou outro. “Linda de qualquer jeito”, declarou mais um.

Novo visual de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novo visual! Nesta quinta-feira, 22, a estrela mostrou o resultado da mudança da cor do seu cabelo em um salão de beleza. Ela retocou a cor dos fios e ficou ainda mais loira.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com imagens de antes e depois para exibir o seu visual poderoso após a mudança. “Sem palavras para essa transformação. Ainda mais loira! Amei, amei, amei. Gratidão, autoestima no talo”, disse ela.

Nos comentários, o marido dela, Zé Felipe, reagiu ao ver a beleza da esposa. “Linda demais, meu amor. Gata”, disse ele. E os fãs também elogiaram o resultado. “Você tá surreal de linda”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Arrasou demais”, comentou mais um.