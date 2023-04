Filha de Leonardo impressiona ao exibir corpo impecável em cliques de biquíni: "Zero defeitos"

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, arrancou elogios dos seguidores ao surgir de biquíni nas redes sociais

Jéssica Beatriz Costa (29) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do cantor sertanejo Leonardo (59) recordou algumas fotos em que aparece renovando o bronzeado à beira da piscina da fazenda de seu pai. Para o momento de lazer, a influenciadora digital apostou em um biquíni rosa, uma saída de praia com estampa de flores, óculos escuros e chapéu.

"#tbt de milhões! Saudades de tudo desse dia", escreveu Jéssica, que também publicou uma foto ganhando um beijo no rosto do seu filho, Noah Costa Pedroso (7), fruto de seu relacionamento com Sandro Pedroso.

A beleza e boa forma da filha de Leonardo impressionou os internautas, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Zero defeitos", escreveu outra. "Muito maravilhosa", afirmou uma fã. "Musa perfeita", falou mais uma.

Confira as fotos de Jéssica Beatriz de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

+ Filha de Leonardo rouba a cena com mudança radical no visual

Fotos com o filho

Recentemente, Jéssica encantou os seguidores das redes sociais ao recordar uma foto com o filho, Noah Costa Pedroso (7), fruto de seu relacionamento com Sandro Pedroso. No clique antigo publicado no feed do Instagram, a filha do cantor sertanejo Leonardo aparece amamentando o herdeiro, pouco tempo após o parto. "Feliz dia do maior amor da minha vida. Noah, a mamãe te ama muito! #felizdiadofilho", se derreteu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!