Filha de Gretchen completa 19 anos e dá show de beleza

Cantora Gretchen compartilhou foto de Giullia Miranda e impressionou com a beleza da herdeira

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 07h29

A cantora Gretchen (63) está celebrando mais um ano da filha Giullia Miranda (19) nesta sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a Rainha do Rebolado compartilhou uma foto da herdeira sorrindo e chamou a atenção dos internautas com a beleza da garota.

Na legenda da publicação, Gretchen aproveitou para celebrar os 19 anos de Giullia e fazer uma singela homenagem para ela.

"Como eu amoooo esse sorriso. Minha princesa doce, delicada e educada, e ao mesmo tempo tão determinada, forte e trabalhadora. Morroooo de orgulho de você meu amor", começou dizendo.

"Hoje você faz 19 anos já. Passou tão rápido… há pouco tempo você ainda me pedia pra fazer as coisas pra você. Me pedia conselhos. Hoje você está me ensinando principalmente o que é resiliência. Parabéns minha filhota linda. Te amoooooo de montão. Daqui a pouco estaremos juntas. (postei agora pq na França já passou da meia noite e eu quis ser a primeira)", contou Gretchen.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da menina. "Como é linda", elogiaram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recententemente, Gretchen comemorou o aniversário da filha caçula, Valentina Miranda, de 12 anos.

Gretchen celebra o aniversário de Giullia Miranda; veja o clique: