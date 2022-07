Filha de Fátima Bernardes surge só de biquíni em sábado de sol

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer mostra boa forma ao renovar o bronzeado só de biquíni fininho

A jovem Beatriz Bonemer, filha dos apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner, elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar fotos só de biquíni. Na manhã deste sábado, 23, ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na área externa de sua casa.

Nas fotos, Bia Bonemer apareceu só de biquíni preto fininho enquanto estava sentada em uma cadeira de praia. “Inverno de 30 graus”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a morena recebeu vários elogios. “A gata”, disse um seguidor. “Que moça linda”, afirmou outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Vale lembrar que Beatriz Bonemer está dando os seus primeiros passos como influenciadora digital. Ela também trabalha em uma produtora de conteúdo no Rio de Janeiro.

Recentemente, ela contou sobre sua relação com as redes sociais. "Minhas redes são abertas, mas me considero muito discreta, não falo tanto da minha vida pessoal. Sei que tem uma curiosidade pelos meus pais serem quem são, mas as minhas redes são para mim. Não vou falar nada sobre eles. O mesmo em relação a meus irmãos. Laura, por exemplo, não gosta. Nem marco o perfil dela nas redes porque as pessoas pedem para seguir e ela não quer. Sempre que algo os envolve, eu os consulto antes de publicar", afirmou ela ao Jornal Extra.

Foto de Beatriz Bonemer curtindo o dia de sol: