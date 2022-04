Filha de Fátima Bernardes esbanja beleza e chama atenção com look transparente

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes, esbanja beleza em selfie poderosa nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 10h08

Beatriz Bonemer (24) recentemente virou destaque nas redes sociais ao compartilhar uma selfie para lá de poderosa em seu perfil.

Filha do ex-casal de apresentadores da TV Globo, Fátima Bernardes (59) e William Bonner (58), a jovem arrancou suspiros ao surgir com um look transparente no Instagram dela.

"Do fim de semana mesmo porque hoje ainda é quarta!", escreveu a morena mostrando que ela curtiu o último final de semana em grande estilo.

Com um modelito preto curtinho, Bia Bonemer esbanjou charme e beleza, e foi bastante elogiada pelos fãs que a seguem na internet. "Está cada dia mais bonita!", comentou um deles ao ver as fotos da beldade.

Veja a beleza da Beatriz Bonemer!