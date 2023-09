Filha de Fátima Bernardes chama atenção ao renovar o bronzeado: "Perfeita"

Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes, impressionou os seguidores ao exibir suas curvas nas redes sociais

Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos aproveitando o dia ensolarado para exibir toda sua beleza e seu corpo escultural.

Nas fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta quinta-feira, 21, a irmã de Laura e Vinícius Bonemer, ostenta suas curvas ao surgir usando um biquíni laranja, modelo hot pant, enquanto renova o bronzeado à beira da piscina

A jovem, que completará mais um ano de vida daqui a um mês, refletiu sobre a fase que está vivendo. "De olho nos 26 chegando. Construindo minha melhor versão", afirmou a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "Igual a você não tem", falou uma fã. "Não estava preparada para essa foto", brincou outra. "Tão linda", se derreteu Fátima.

Recentemente, Bia encantou seus seguidores ao compartilhar uma selfie em que aparece toda produzida. No entanto, além da beleza notável, outro detalhe roubou a cena: a semelhança impressionante com sua mãe. "Bia tu é linda igual a Fátima", exaltou um seguidor. "A cara da Fátima Bernardes", apontou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Bia Bonemer faz rara aparição com o pai

A influenciadora digital Bia Bonemer chamou a atenção dos internautas ao compartilhar registros de sua viagem em Paris, na França, ao lado do pai, o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner e da madrasta, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

De férias na capital francesa, a filha de Fátima Bernardes surgiu deslumbrante na sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram. Ela legendou a postagem apenas com um singelo coração branco. Já nos Stories da jovem, o trio apareceu sorridente enquanto curtiam o momento de lazer no ponto turístico. Veja as fotos!