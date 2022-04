Fernanda Souza volta para o Instagram com novo look e surpreende: ''Uau''

Atriz e apresentadora Fernanda Souza volta para o Instagram e novo visual rende comentários na web

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 09h55

Sumida das redes sociais por algum tempo, a atriz e apresentadora Fernanda Souza (37) voltou a postar na web em grande estilo.

No feed do seu Instagram oficial, a eterna Mili de Chiquititas apareceu com o visual moderno e super renovado após passar por uma nova transformação de beleza.

"Vocês são impecáveis. Um prazer contar com o talento de vocês!", escreveu a famosa em agradecimento aos profissionais que cuidaram das suas madeixas ruivas.

Anônimos e famosos reagiram à volta de Fê Souza para as redes sociais. Chamada de belíssima e maravilhosa por muitos deles, a artista acertou no look e foi muito elogiada.

Veja o novo look da Fernanda Souza!