Fernanda Souza surge com decote profundo em novo ensaio fotográfico

Fernanda Souza esbanja sensualidade ao usar blusa com decote ousado em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 12h23

A atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) colocou o seu lado sensual para jogo ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. A musa apareceu com um conjunto de blusa e calça em fotos feitas na frente de uma parede.

Nas fotos, a estrela exibiu um decote ousado e profundo. Além disso, ela caprichou no 'carão' na hora dos cliques. “Carinha de: oi, sumidos!”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Fernanda Souza é contratada da Netflix. Em breve, ela vai brilhar como apresentadora do reality show Iron Chef Brasil. O trailer da atração foi divulgado há poucos dias e trouxe as primeiras imagens do projeto, com direito a um momento de Fernanda Souza emocionada.

O reality show marca o retorno de Fernanda Souza ao trabalho como apresentadora após cerca de 3 anos longe da telinha. Ela viveu um período sabático de alguns anos após apresentar o Vai, Fernandinha, do Multishow, e o Só Toca Top, da Globo.

Fernanda Souza fala sobre a nova fase de sua vida

Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril deste ano e falou sobre a rotina e o relacionamento em conversa com a revista Harper's Bazaar. “Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar para dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”, disse ela.