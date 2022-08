Fernanda Souza celebra parceria de Sandy e Wanessa Camargo: ''Minha adolescente queria''

Atriz Fernanda Souza se declara fã e surge produzida ao som de 'Leve', nova música da cantora Sandy com Wanessa Camargo

A atriz Fernanda Souza (38) usou suas redes sociais para exaltar o talento das cantoras Sandy (39) e Wanessa Camargo (39)!

Na segunda-feira, 08, a famosa publicou um vídeo em que aparece sendo produzida para um trabalho e revelou que amou a canção Leve, que faz parte do novo projeto de Sandy, o EP Nós, Voz, Eles 2, lançado no dia 04 de agosto.

Em seu feed no Instagram, ela apareceu exibindo o look roxo e os acessórios escolhidos e se declarou ao celebrar a parceria das artistas.

"Já diria @sandyoficial: Debochada. Inspirada. Intuitiva. Amigas, @sandyoficial e @wanessa, isso é um HINO! Mais um que vocês nos dão, e agora JUNTAS! Esse é o feat que minha adolescente queria… Amo vocês!", declarou Fernanda na legenda.

A segunda parte do projeto também traz a música De Cada Vez, gravada com Agnes Nunes (19). Em 2018, Sandy lançou a primeira parte do álbum, com participação dos artistas Maria Gadú, Thiaguinho, Anavitória, Iza e até de seu marido, Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo (8).

Fernanda Souza divulga trailer de novo reality show da Netflix

O novo reality show da Netflix, Iron Chef Brasil, estreia na próxima quarta-feira, dia 10 de agosto, em oito episódios! Ao lado de Andressa Cabral, Fernanda Souza comandará o programa, que marca seu retorno ao trabalho como apresentadora após cerca de 3 anos longe. O reality é uma competição entre chefes de cozinha consagrados e desafiantes. Recentemente, a famosa deu um spoiler da atração ao compartilhar trailer e celebrou a nova fase da carreira. "Estamos chegandoooo! Dia 10 de Agosto estreia nosso reality culinário apresentado por mim e pela @andressacabral.etc!! Saudades? Nos vemos na @netflixbrasil!!!", disse ela.

