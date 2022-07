Fernanda Rodrigues renova o visual e mostra o resultado

Fernanda Rodrigues faz mechas loiras no cabelo e comemora parceria com hairstylist: 'Eu saio me achando maravilhosa!'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 14h30

A atriz Fernanda Rodrigues (42) está com novo visual! Nesta sexta-feira, 01, ela mostrou o resultado de sua transformação no cabelo. Após passar um tempo com os fios castanhos, a musa decidiu iluminar o cabelo.

Para isso, ela fez mechas loiras no cabelo com o hairstylist Anderson Couto, que é o seu queridinho há muito tempo. Tanto que Rodrigues homenageou o cabeleireiro na legenda do post com seu novo visual.

“Ele faz mágica! Um gênio! Sério! Sou muito grata por ter você cuidando de mim há tanto tempo. Você já me transformou em muitas mulheres diferentes, e todas as vezes eu saio me achando maravilhosa! Obrigada”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

Fernanda Rodrigues relembra o início do relacionamento com o marido, Raoni Carneiro

Em uma participação no programa Faustão na Band, Fernanda Rodrigues relembrou o início do namoro com o marido, o diretor Raoni Carneiro (40). Ela contou que os dois se conheceram na época da novela A Lua Me Disse, da Globo, mas não ficaram juntos na época.

"A gente tinha vários amigos em comum e fizemos a novela do Miguel juntos. Foi graças a ele que a gente se conheceu. A gente fez essa primeira novela, eu namorava e ele também. Não flertamos nesse primeiro momento", disse ela.

E completou: "Aí depois a gente se encontrou de novo, ele já era apaixonado por mim há muito tempo [risos]. Mentira, brincadeira. A gente já estava solteiro, demos essa chance e estamos juntos há 14 anos".