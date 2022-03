Fernanda Paes Leme surge de biquíni e brinca: ''Vamos esticar o feriado?''

A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou alguns cliques de biquíni e brincou sobre esticar o feriado de Carnaval

Fernanda Paes Leme (38) exibiu o corpão ao compartilhar alguns cliques de biquíni em suas redes sociais nesta quinta-feira, 3.

A atriz, que aproveitou o Carnaval na Bahia ao lado do namorado e de alguns amigos, aproveitou os cliques para pedir para esticar o feriado.

"Depois da quarta de cinzas vem a 'quinta de vamos esticar o feriado mais um pouco'?", brincou ela, ao fazer poses em uma praia.

Os internautas elogiaram a beleza de Fernanda. "Linda", disse uma seguidora. "Ela é perfeita", comentou outra. "Beleza rara", escreveu uma internauta. "Sua maravilhosa", afirmou uma fã da artista.

Elegância e estiloso

Fernanda Paes Leme mostrou que tem muito bom gosto. A atriz deixou os fãs babando ao publicar uma sequência de cinco registros para mostrar seu outfit do dia e recebeu muitos elogios. Nas duas primeiras imagens, a artista aparece de longe, com o look completo. A terceira era uma selfie. A quarta de seus sapatos. E, a última, dos detalhes da roupa. "A Barbie Executiva tá diferente!", brincou.

Confira: