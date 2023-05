Fernanda Paes Leme impressiona ao renovar visual: “Meu laranjinha”

Atriz Fernanda Paes Leme decidiu repaginar o visual e exibiu o resultado da mudança pelas redes sociais

Prestes a completar 40 anos, a atriz Fernanda Paes Leme (39) decidiu dar um up no visual nesta quarta-feira, 10. A apresentadora, que estava com os cabelos tingidos de vermelho, resolveu repaginar a cor dos fios e surgiu com um tom de ruivo mais aberto e iluminado. Pelas redes sociais, ela compartilhou detalhes da mudança.

“Bom dia, grupo! Olha aí o up que dei no meu laranjinha, antes tava um laranja desbotado do ruivão”, Fernanda iniciou a publicação em que mostra a novidade para os seguidores. Ela ainda explicou que a mudança não foi drástica: “Eu só arrumei essa cor com o tudão que cuida do meu cabelo”, escreveu marcando o perfil do seu cabeleireiro no Instagram, Anderson Couto.

Nos comentários, a apresentadora do podcast ‘Quem Pode Pod’ ao lado da atriz Giovanna Ewbank (36), acumulou elogios: “Arrasou, olhei rápido e pensei que fosse Carolina Dieckmann”, um seguidor comparou. “Linda sempre né?”, exaltou mais uma. “Uma pessoa que combina com qualquer cor: Fernanda”, elogiou uma terceira. “Maravilhosa”, opinou outra.

Fernanda Paes Leme revela detalhes de festa de aniversário de 40 anos:

A atriz Fernanda Paes Leme dividiu com seus seguidores que já está organizando um festão de aniversário para celebrar a chegada dos 40 anos, que serão completados no dia 4 de junho. Pelo Twitter, a apresentadora revelou detalhes da comemoração e contou que está super ansiosa para curtir seu dia especial.

"Aff! Nunca pensei que organizar a festa dos meus 40 anos fosse me gerar tanta ansiedade. Tive uma quase crise ontem, acho que ninguém vai", ela desabafou. Pelos stories, Fer também mostrou o convite para a festa, que foi pintado à mão por Polly Degan com desenhos de concha, camarão, Espadas de São Jorge, coco e flor de bananeira.