Fernanda Paes Leme elege blazer decotado para gravação e impressiona a web: "Maravilhosa"

Atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme impressionou internautas na web ao exibir look decotado para gravação

Redação Publicado em 11/10/2022, às 13h42

Nesta terça-feira, 11, a atriz Fernanda Paes Leme (39) usou suas redes sociais para exibir o look para mais uma gravação do podcast 'Quem Pode, Pod'. Belíssima, Fernanda Paes Leme impressionou a web e arrancou elogios de seus seguidores.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Fernanda Paes Leme compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção impecável para gravar.

Para mais uma gravação ao lado de Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme apostou em um blazer de alfaiataria amarelo com um decote poderoso. Além disso, a atriz surgiu com um sapato 'diferentão' com plumas.

Os cabelos de Fernanda Paes Leme foram presos na produção, realçando a beleza do rosto da atriz, que elegeu uma maquiagem glow e um batom vermelho para a ocasião.

Não demorou para os seguidores de Fernanda Paes Leme marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza da morena: "Maravilhosa!", exclamou um fã. "Sempre perfeita", ressaltou outro internauta.

Veja o look escolhido por Fernanda Paes Leme:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

FERNANDA PAES LEME CONFIRMA PARTICIPAÇÃO NO FILME RICOS DE AMOR 2

Fernanda Paes Leme (39) usou as redes sociais para dividir uma novidade com os seguidores. A atriz e apresentadora aproveitou o dia de TBT para compartilhar uma foto ao lado de Giovanna Lancellotti (29) e Jaffar Bambirra, e contou que estará de volta em Ricos de Amor 2. No filme da Netflix, ela interpreta Alana.

"Acharam que eu não ia dar uma pinta em Ricos de Amor 2?! Alana não foi pra Amazônia com a turma, mas ela volta em uma participação no filme sim!", começou ela, lembrando que algumas partes do filme foram gravados na Amazônia.

