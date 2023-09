Fernanda Paes Leme destaca suas curvas impecáveis no casamento de Ronaldo

Fernanda Paes Leme aposta em vestido prateado para ir ao ar casamento de Ronaldo e Celina Locks

A atriz Fernanda Paes Leme agitou as redes sociais na manhã deste sábado, 30, ao mostrar o look que usou no casamento de Ronaldo e Celina Locks, que aconteceu na noite de sexta-feira, 29, em Ibiza, na Espanha. Ela abriu um álbum de fotos com imagens do seu look poderoso e atraiu todos os olhares.

A morena apostou em um vestido prateado e justo ao corpo. O modelito contou com uma trança para definir a silhueta e deixou em evidência as curvas impecáveis do corpo dela.

Fernanda contou com a companhia do seu noivo, Victor Sampaio, para o evento luxuoso. Vale lembrar que o casamento de Ronaldo e Celina durou três dias de festa e teve a presença de vários famosos, incluindo Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Sabrina Sato e Patricia Abravanel.

View this post on Instagram A post shared by Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme passou um tempo longe das redes sociais

Nos últimos tempos, a atriz Fernanda Paes Leme ficou longe das redes sociais. Ela está com ansiedade e angústia por conta das cobranças que precisa dar conta na web. A famosa comentou haver um lado difícil em trabalhar com internet e ter que produzi conteúdo.

"Oie, grupo... Tudo? Por aqui tudo bem, mas queria me abrir um pouco com vocês. Ultimamente tenho me sentido um pouco angustiada do mundo virtual. São tantas informações, tantas referências, tantos conteúdos e tão pouco tempo. A gente fica patinando entre viver e produzir o tempo todo. Até certo ponto esse contato constante é legal, porque essa troca com vocês é gostosa demais, compartilhar certos momentos da minha vida é bom, mostrar meu trabalho. Só que aí chega uma hora que parece que não é suficiente", começou dizendo.

"Pra quem? Pra mim? Pro público? Pro algoritmo? Bom, esses questionamentos acabaram gerando um grau de ansiedade e bloqueio criativo em mim. A necessidade do MUITO tá me limitando. Logo eu, que sempre me dei bem nesse grande surto da internet. Mas pensando nisso, e aproveitando que tô de férias, decidi dar um tempinho nas redes sociais", revelou que vai se afastar.

Fernanda Paes Leme comentou que não sabe quando voltará. "Não sei quando me permiti isso.

Não sei nem se já me permiti viver isso. Mas é uma decisão de agora. Talvez amanhã eu volte, ou daqui uma semana... Um mês... Não é uma despedida dramática, tá?! Só quis compartilhar pra ninguém ficar especulando meu sumiço. Eu apareço, tenho alguns compromissos profissionais a cumprir e as redes sociais também são parte disso", esclareceu.

"Sou geminiana, gente. Não estranhem se a saudade bater e eu aparecer aqui logo também com novidades. Mas o fato é que nesse momento não quero me preocupar com engajamento, métricas, conteúdos, virais... E tá tudo bem. É isso, grupo. Me esperem que eu volto. Se cuidem vou ali me cuidar", contou que vai focar nela.