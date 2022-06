Fernanda Lima arrasa ao aparecer com maiô cavado em novas fotos

Fernanda Lima completa 45 anos de vida e mostra sua boa forma ao surgir apenas de maiô ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 13h53

A apresentadora Fernanda Lima (45) comemorou o seu aniversário de 45 anos em família no último final de semana e mostrou as fotos de um momento a sós perto da natureza. A musa surgiu apenas de maiô cavado ao curtir um momento no jardim e sua beleza roubou a cena.

Nas imagens, a loiro surgiu magérrima ao ser fotografada de maiô enquanto renovava o bronzeado. “E chegou o melhor dia: sábado. No melhor lugar: em casa. Fazendo o que mais gosto: dormindo até mais tarde (só que não), tomando chimarrão, respirando e pertinho dos meus amores no dia do meu aniversário”, disse ela, que completou a nova idade no dia 25 de junho.

Atualmente, Fernanda Lima comanda o programa Bem Juntinhos ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Hilbert, no GNT. Os dois são pais dos gêmeos João e Francisco e de uma menina, Manuela.

