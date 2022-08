Fernanda Gentil exibe a barriga sarada após a drenagem

Fernanda Gentil dá 'close' na barriguinha sarada e exibe uma parte da tatuagem no quadril

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 14h38

A apresentadora Fernanda Gentil (35) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao colocar sua barriguinha sarada para jogo. Nos stories do Instagram, a musa mostrou fotos de antes e depois de sua sessão de drenagem.

Nas imagens, ela deu um 'close' na barriga para exibir o resultado do procedimento estético e adorou a mudança em sua silhueta. “Raquel passou por aqui e fez a mágica”, disse ela. Além disso, ela deixou à mostra uma parte de suas tatuagens no quadril e nas costelas.

Recentemente, em entrevista à Quem, Fernanda Gentil falou sobre o seu período longe da TV após o fim do programa Zig Zag Arena. "Estou trabalhando muito, apesar de não estar no ar. Fora da TV, lá dentro e também em projetos internos, como o aplicativo da Globo Giga Gloob, com o Emicida, que adorei fazer. Gosto muito de pensar junto e quero propor à Globo um projeto partindo de mim, ou de uma criação conjunta. Propositalmente, quis pisar no freio este ano. Fui para o entretenimento e peguei seis meses de um projeto ao vivo e parou seis meses com a pandemia, depois veio outro, que parou, porque um terceiro iria começar", declarou.

Confira a foto da boa forma de Fernanda Gentil:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!