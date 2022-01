Fernanda de Freitas surge de biquíni e corpo sarado impressiona internautas

Atriz Fernanda de Freitas postou algumas fotos de biquíni e suas curvam foram destaque na web

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 09h14

No ar diariamente na novela Um Lugar ao Sol, a atual trama das 21 horas da TV Globo, a atriz Fernanda de Freitas (41) também se destaca nas redes sociais.

Há alguns dias, a intérprete da corajosa personal trainer Érica apareceu de biquíni na piscina e as fotos bombaram no Instagram dela.

Com a presença do seu mascote de estimação ao lado, o Zeca, a artista curtiu o sol e o calor do verão carioca, e ainda ostentou o seu físico super sarado.

"Domingueira em família. E Zeca tentando um gole da minha gelada…", brincou Fernanda de Freitas que foi chamada de gata e de musa por muitos admiradores na internet.

Veja o corpão da atriz Fernanda de Freitas!