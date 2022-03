Fernanda de Freitas exibe corpão de biquíni e arrasa em viagem para Noronha

Atriz Fernanda de Freitas, a Érica da novela 'Um Lugar ao Sol', exibe corpão em viagem para Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 09h26

Recentemente, a atriz Fernanda de Freitas (41) arrasou ao compartilhar nas redes sociais algumas imagens da viagem dela para Fernando de Noronha.

No famoso arquipélago de Pernambuco que atrai turistas do país todo, a artista da TV Globo tirou onda de biquíni e mostrou toda a beleza dela no Instagram.

Em fotos super poderosas, a loira provou que está com tudo em cima e que também faz sucesso por trás das câmeras, em seu perfil oficial na internet.

Atualmente, Fernanda de Freitas brilha na novela das nove Um Lugar ao Sol. Na trama que está em sua fase final na telinha, a atriz interpreta a batalhadora personal trainer Érica.

Confira o corpão de Fernanda de Freitas!