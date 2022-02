Fazendo topless, Naiara Azevedo cobre apenas o necessário e esbanja beleza

Cantora Naiara Azevedo fez clique ousado sem roupa e arrancou suspiros em sua rede social

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 07h53

A cantora Naiara Azevedo (32) roubou a cena com um novo clique em sua rede social!

Fora do BBB 22, a sertaneja compartilhou neste domingo, 20, uma foto de um ensaio ousado que fez sem roupa.

Fazendo topless e cobrindo apenas o necessário com as mãos, Naiara Azevedo surgiu deslumbrante e esbanjou beleza com um toque de ousadia.

"Domingou", escreveu ela na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios para a ex-BBB. "Uau", admiraram. "Gata", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora encantou ao compartilhar uma foto de seu look dia, um vestido branco bem delicado.

Desde que saiu do reality, Naiara Azevedo vem divertindo com vídeos debochados sobre os acontecimentos da casa.

Veja o clique ousado de Naiara Azevedo: