Fazendo topless, Carolina Dieckmann abaixa calcinha do biquíni e se cobre com chapéu: ''Gata''

A atriz Carolina Dieckmann (44) chamou a atenção ao compartilhar uma série de fotos ousadas em sua rede social neste domingo, 20. Usando "metade" de um biquíni, a famosa deu o que falar entre os seguidores.

Nos registros publicados pela loira, ela apareceu vestindo apenas a calcinha da roupa de banho e a parte de cima foi dispensada. Fazendo topless, ela então tapou os seios com um chapéu.

"Ei, domingo, te amei… e tirei o chapéu pra você", disse Carolina Dieckmann ao surgir aproveitando o dia de sol em sua casa no Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Não é possível que eu tô envelhecendo... e você continua com 20 anos", falou uma fã sobre a jovialidade da famosa. "Que gata", exclamaram outros.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann fazendo topless:

