Fazendo topless, Andressa Ferreira escandaliza ao se exibir na beira do mar: ''Perfeita''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, causou ao surgir sem roupa deitada na areia durante ensaio

Redação Publicado em 07/10/2022, às 13h30

A modelo Andressa Ferreira deu um show de beleza com sensualidade em novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 07, a esposa de Thammy Miranda fechou a semana com tudo ao exibir registros de um ensaio ousado que fez na praia.

Nos cliques, a nora de Gretchen apareceu deitada na beira do mar cobrindo apenas o necessário e chamou a atenção ao posar fazendo topless. Sem roupa, a famosa fez a temperatura subir ao surgir sensualizando na areia.

"Estar de fato vivendo as sensações do momento presente hoje é um desafio! Conseguir se retirar da pressão que a rotina vai colocando… tem dias que é na base do café e dor nas costas… faz sentido pra você? Foto perfeita @carlosserrao.casual", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Que fotos perfeitas", admiraram os seguidores. "Linda e maravilhosa", escreveram os fãs.

Nos últimos dias, Andressa Ferreira chamou a atenção ao surgir com um look mega decotado em sua mansão. Morando em uma grande casa, recentemente, ela revelou que com frequência perde o filho, Bento, pelo lar, o que lhe deixa bem desesperada.

Indignada, Andressa Ferreira desabafa sobre críticas ao filho

Recentemente, Andressa Ferreira se mostrou irritada ao receber mais críticas sobre o filho. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência de Bento.

Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência do menino.

"EU ESTOU CANSADA DESSE TIPO DE COMENTÁRIO, CANSADA DESSE TIPO DE JULGAMENTO", exclamou ela em letras garrafais.

Ainda nos últimos meses, Andressa Ferreira rebateu críticas sobre ter uma aparência "montada". Na ocasião, definiram seu visual como "bizarro" e ela se defendeu alegando que tudo seu é natural, inclusive os dentes.

