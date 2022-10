Fazendo carão, Yasmin Brunet esbanja beleza ao posar com look nude: ''Sereia perfeita''

Modelo e influencer Yasmin Brunet surge deslumbrante em clique com look nude e chama atenção pela beleza

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 09h59

Dona de uma beleza estonteante, a loira Yasmin Brunet (34) chamou atenção nas redes sociais, mais uma vez, e colecionou elogios dos fãs!

Na noite de terça-feira, 04, a influenciadora digital publicou uma foto de um ensaio em que aparece usando um look nude. Sentada, a famosa apostou no carão ao surgir produzida com maquiagem leve e um macaquinho bege de alcinha.

Com os longos fios loiros soltos, a gata ostentou sua beleza e completou o visual com muitos acessórios, como colares, pulseiras e anéis.

"Nossa musa", disse o perfil da marca de Yasmin. "Deusaaaa", "Sereia perfeita", "Linda demais da conta!", "Nossa, é muito linda. Os cabelos mais lindos do BRASIL. Uma princesa", "Ficou parecendo com sua mãe", "Mística", "Simplesmente perfeita", destacaram os admiradores da modelo.

Confira o clique poderoso de Yasmin Brunet:

Boninho nega que Yasmin Brunet foi convocada para BBB 23

Recentemente, Boninho foi ao seu Instagram desmentir alguns rumores em relação à próxima edição do Big Brother Brasil. “Entendendo as especulações do Big Brother. Pois é, então, Xamã. Mega artista, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother”, fazendo referência ao rapper Xamã, o cantor Vitão, a influenciadora Yasmin Brunet e a atriz Isabella Santoni que, segundo rumores, estariam cotados para o BBB23. O diretor da Rede Globo comentou em que pé está a preparação e garantiu que o grupo Camarote, dos famosos, não é uma preocupação neste momento: “Agora a gente tá olhando, ligado no pessoal da Pipoca”.

