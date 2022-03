Fazendo carão, Juliana Paes surge com look amarelo recortado e arranca elogios: ''Que mulher mais gata''

Atriz Juliana Paes publicou série de fotos de ensaio fotográfico em que aparece com vestido amarelo que evidenciou suas curvas

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 15h22

A atriz Juliana Paes (42) compartilhou cliques de tirar o fôlego nas redes sociais!

Neste sábado, 05, a musa recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs ao publicar sequência de registros de um ensaio fotográfico feitos por Ita Mazzutti. Em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu usando um look poderoso com amarração nos lados, que deixou em evidência suas curvas esculturais. A intérprete de Maria Marruá no remake de Pantanal posou toda produzida apostando no carão e roubou a cena.

"Todo mundo espera alguma coisa de um sábado", escreveu Juliana Paes na legenda da postagem.

Os seguidores se derreteram pela beleza da atriz. "Genteee, que mulher mais gata", destacou uma. "Que mulher mais linda", exaltou outra. "Deusaaa", disse uma terceira. "Impressionante como você ta cada vez mais linda", elogiou mais uma.

Juliana Paes exibe look para Carnaval no quintal de casa

Juliana Paes não deixou a folia passar em branco e fez seu próprio Carnaval em casa! Para a ocasião, ela escolheu um body recortado todo brilhante e saia de franja. Com os cabelos soltos, Juliana completou o look com um arranjo de flores brancas na cabeça.

Confira os cliques sensuais de Juliana Paes: