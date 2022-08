Fazendo carão, Jade Picon arranca elogios ao surgir de biquíni em praia do Rio

Influenciadora Jade Picon chama atenção ao compartilhar fotos em que aparece deitada em areia de praia no Rio de Janeiro

Dona de uma beleza estonteante, Jade Picon (20) roubou a cena na web, mais uma vez, ao surgir em praia no Rio de Janeiro!

Na terça-feira, 23, a influenciadora digital publicou uma sequência de fotos em que aparece de biquíni azul com detalhes verdes à beira-mar. Nas imagens em seu feed no Instagram, a participante do BBB 22 posou deitada na areia.

Apostando no carão e esbanjando sensualidade, a gata surgiu de óculos escuros e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores, que destacaram sua beleza.

"A primeira foto que dá pra vê seus olhos tá um charme", disse uma seguidora. "Linda cada dia mais", exaltou outra. "Deusaaaa", destacou uma terceira. "Uma princesa que a Disney não tem", brincou mais uma.

Na novela substituta de Pantanal, Travessia, a influencer interpretará Chiara, filha da personagem de Grazi Massafera (40) e par romântico de Ari, papel de Chay Suede (30). Recentemente, Jade rebateu críticas sobre carreira de atriz. A irmã de Léo Picon chegou a ser elogiada pelo diretor do folhetim de Gloria Perez na gravação de sua primeira cena da trama.

Jade Picon revela que está no processo para tirar carteira de motorista

Em papo com os fãs na web, Jade Picon compartilhou que irá começar o processo de tirar sua carteira de motorista. A influenciadora pediu para os seguidores adivinharem o que ela estaria fazer de frente ao computador: “Ninguém imagina isso”, comentou ela. Um dos fãs acertou: “Aula teórica de direção”. “Primeira pessoa e única resposta que eu vi que acertou”, celebrou a participante do BBB22.

“Gente, eu estou na reta final das aulas teóricas. Eu tô há muito tempo fazendo, é que eu só estou contando para vocês hoje e aí vou começar as práticas... mas vai ser um desastre. Vou comprar carro”, anunciou.

