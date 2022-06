Fazendo carão, Isis Valverde surge com look decotado e transparente e encanta: ''Que mulher''

Atriz Isis Valverde deixa os seios à mostra ao postar fotos com jeans e cropped transparente e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 07h16

A atriz Isis Valverde (35) chamou atenção nas redes sociais na noite de segunda-feira, 06!

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de registros em que aparece usando um look bem ousado.

Nas imagens, a gata caprichou no carão ao posar com blusa de manga longa estampada e transparente com um decote poderoso, deixando seus seios à mostra, e calça jeans. Esbanjando estilo, a famosa ostentou a barriga sarada e a cinturinha e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores, que ficaram babando.

Na legenda da postagem, a global, que apareceu come cabelos soltos, falou apenas da luz que fazia no momento em que as fotos foram tiradas.

"Que mulher", "Perfeita em todos os detalhes", "Maravilhosa", "A mulher cada dia que passa fica mais linda", "Coisa mais perfeita desse mundo", "É muito gata, meu pai", disseram os fãs.

Isis Valverde posta cliques com o afilhado

Recentemente, Isis Valverde compartilhou fotos do batizado de seu afilhado, Filipe, e celebrou o título de madrinha: "Hoje ganhei um príncipe. Meu primeiro afilhado! Filipe, que Deus te cubra de bençãos, a dinda tá aqui sempre que precisar. Te amo infinito, meu menino. Tatiana, que alegria eterna você me deu. Amo você", declarou ela ao posar com o bebê.

Confira os cliques de Isis Valverde: