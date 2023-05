Fátima Bernardes posta clique raro com sobrinho de William Bonner e beleza chama atenção: "Gato"

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu os seguidores ao postar foto com o sobrinho, Hugo Bonemer

Na tarde desta segunda-feira, 08, a apresentadora do The Voice Kids, Fátima Bernardes (60) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raríssimo na companhia de Hugo Bonemmer, sobrinho de seu ex-marido, o jornalista e âncora da TV Globo, William Bonner (59).

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado do ator nos bastidores da emissora, e aproveitou para deixar o encontro de família registrado nas redes.

"Comecei bem a segunda-feira. Pense num bom papo. Ele é desses. E a gente não para de falar, né, Hugo bonemer? Boa semana pra todos.", declarou ela na legenda da publicação.

A beleza do rapaz logo chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Quue lindos!", disse uma seguidora. "Ele é um querido!", escreveu outra. "Lindíssimo, pensei que era filho da Fátima", confessou uma fã. "Esse é gato", falou outra.

Vale ressaltar que recentemente a jornalista abriu um álbum de fotos em que aparece beijando Túlio Gadelha e se derreteu com o ato de carinho na legenda dos registros.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FÁTIMA BERNARDES:

