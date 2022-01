Fátima Bernardes esbanja elogios ao surgir toda colorida com o look escolhido para o 'Encontro'

Nos bastidores do programa 'Encontro', a apresentadora Fátima Bernardes exibiu o look do dia e rasgou elogios da web

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 15h24

Fátima Bernardes (59) arrasou mais uma vez ao fazer escolha fashion certeira!

A apresentadora aproveitou os bastidores do programa Encontro desta segunda-feira, 31, para fazer registros especiais do look do dia escolhido.

Com um vestido midi florido e colorido de uma marca brasileira queridinha pelas famosas, Fátima combinou ainda com uma sandália de salto-alto laranja.

Os cliques, feitos pelo produtor da TV Globo Lucas Di Reis, foram compartilhados no feed do Instagram da jornalista.

"Quando você se apaixona pela sandália e faz de tudo pra tentar mostrá-la. Foto: @lucasdireis, valeu o esforço", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores e fãs da artista não pouparam elogios à beleza e ao estilo de Fátima Bernardes.

"Você ficou bela com esse vestido! A sandália fo só um detalhe!!! Perfeito", elogiou uma seguidora. "Amei Fátima seu look e essa sandália maravilhosa", comentou outra. "Elegância em pessoa!", observou uma terceira. "Você é linda! Amo os seus looks", escreveu outra internauta.

Teve gente elogiando também o cabelo da apresentadora, que ganhou um novo visual nos últimos dias.

Após curtir férias especiais na Europa, Fátima Bernardes retornou ao comando de seu programa na última semana. Com o visual renovado, ela foi muito elogiada ao exibir o look especial nos bastidores.

Confira os cliques de Fátima Bernardes: