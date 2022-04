Fafá de Belém perde mais de 11 quilos e impressiona com transformação

Cantora Fafá de Belém perde mais de 11 quilos e surpreende seguidores ao mostrar o seu antes e depois!

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 09h35

A cantora Fafá de Belém (65) recentemente surpreendeu os fãs que a acompanham nas redes sociais ao postar uma foto de antes e depois.

Em seu perfil oficial no Instagram, a veterana da MPB publicou a grande transformação física dela ao eliminar 11 quilos nos últimos tempos.

"Com dois meses de tratamento, já eliminei 11 quilos! Estou me sentindo mais leve, feliz com as roupas que visto e me acho cada vez mais linda e mais saudável!", escreveu a jurada do programa The Voice +.

Os seguidores elogiaram o novo shape da Fafá de Belém e exaltaram a determinação dela em cuidar da sua saúde. "Você está linda demais!", opinou um admirador virtual.

Veja o antes e o depois da Fafá de Belém!