Exibindo sua beleza natural, Carolina Dieckmann mostra novo visual ao acordar: ''Linda de qualquer forma''

Atriz Carolina Dieckmann surgiu de franja na web e arrancou elogios dos seguidores ao exibir a mudança no visual

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 09h52

A atriz Carolina Dieckmann (43) está de visual novo!

Na manhã desta quinta-feira, 17, a loira compartilhou a mudança nos cabelos assim que acordou.

Em seu feed no Instagram, a musa compartilhou uma selfie em que aparece sem maquiagem, mostrando sua beleza natural, e exibiu a trasnformação. Mantendo os fios loiros, Carola adotou franja e recebeu chuva de elogios dos fãs.

"Natureza da foto: selfie/sem filtro, indivíduo recém acordado com olheiras e espinha na bochecha, mas apaixonado pela franja e com a estranha mania de ter fé na vida… Bom dia!!!", escreveu Carolina Dieckmann na legenda.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da gata. "Linda de qualquer forma", elogiou um. "E a beleza natural é a mais bela", destacou outro. "Eu falo de novo: minha filha do céu, que beleza é essa??", se derreteu uma terceira. "Aí queria acordar assim também", brincou mais uma. "Você bebeu água na fonte da juventude, não é possível", comentou ainda outra internauta.

Recentemente, Carol participou do Domingão com Huck e se divertiu ao lado de Naiara Azevedo (32), a terceira eliminada do BBB 22. "Nanacita corre aqui e me diz quem sai nesse paredão!", brincou a famosa com a sertaneja ao postar foto nos bastidores do programa comandado por Luciano Huck (50). Ela também aproveitou para tietar Glória Groove (27) e Virginia Fonseca (22).

Carolina Dieckmann se declara para o marido

Na segunda-feira, 15, Carolina Dieckmann postou cliques românticos com o marido, o diretor Tiago Worcman (46), e comemorou o Valentine's Day, o Dia dos Namorados no Hemisfério Norte. "Valentines para quem quer… Eu quero! Nam", disse na legenda.

Confira o novo visual de Carolina Dieckmann: