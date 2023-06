Exibindo novo visual, Bella Campos chama atenção em fotos de biquíni: ''Que mulher''

Atriz Bella Campos, a Jenifer da novela 'Vai na Fé', surpreende fãs ao mostrar corpaço e novo look em cliques de biquíni tomara que caia

A atriz Bella Campos, que dá a vida a Jenifer na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, deixou seus seguidores babando e colecionou elogios ao publicar cliques em que aparece de biquíni nas redes sociais!

Nesta quarta-feira, 28, em sua conta oficial no Instagram, a namorada de MC Cabelinho roubou a cena com os registros ostentando seu corpaço em um look com a parte de cima dourada de tomara que caia e calcinha preta cavada. Com longas tranças, ela mostrou que está ansiosa para a chegada dos dias de férias ao posar usando óculos de sol.

“Contagem regressiva pra skin de >>>>>FÉRIASSSS <<<<<”, escreveu Bella ao legendar o post. Nos comentários, a cantora Rebecca elogiou: “Linda”. “DEUSA”, destacou a atriz Giullia Buscacio. "Affeeeeee", babou ainda Carolina Dieckmann.

Recentemente, a atriz comemorou o primeiro Dia dos Namorados com Cabelinho na web: "VIVA O AMOR. Obrigada pela história linda que a gente tá construindo, você é a poesia dos meus dias, meu orgulho, meu raio de luz. Meu BIG LOVE. Te amo grandão".

Vale lembrar que Bella Campos e MC Cabelinho engataram o relacionamento nos bastidores de Vai na Fé, quando ainda estavam se preparando para iniciar as gravações.

Confira as fotos de Bella Campos:

Bella Campos e MC Cabelinho se divertem com montagem do cantor careca

Recentemente, o ator e cantor de funk MC Cabelinho apareceu em suas redes sociais completamente indignado. O famoso divertiu a internet ao aparecer irado com uma montagem que fizeram dele que acabou viralizando na web, na qual o funkeiro aparece careca e sem nenhuma tatuagem.

“Quero saber quem foi o responsável por essa p**** aqui? Toda a rapaziada tá postando e me marcando no Twitter. Minha família me mandando, meus amigos me mandando”, brincou o ator de Vai na Fé.

Cabelinho ainda comentou sobre o tamanho de sua cabeça na foto. “Olha o tamanho desse coco, eu nem tenho esse coco”, brincou. Então, o funkeiro fez uma promessa para os internautas: “Quando acabar a novela, 'Vai na Fé', sabe o que eu vou fazer? Eu vou raspar meu coco igual a ele assim, papo reto. E tu vai ver que não vai ficar assim”, disse.