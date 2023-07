Exagerou?! Mãe de Neymar Jr é acusada de usar edição em fotos: 'Não precisa'

Fãs de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, não perdoam a edição nas fotos dela e fazem comentários: 'Diferença gritante!

Mãe do jogador de futebol Neymar Jr, Nadine Gonçalves deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos do evento do Instituto Projeto Neymar Jr, que aconteceu há poucos dias. Ela exibiu registros de sua presença no leilão beneficente para ostentar o seu look poderoso. Porém, os internautas perceberam que ela editou as fotos.

Nadine foi acusada de fazer edições nas fotos para destacar a sua beleza. Ela surgiu com a maquiagem impecável e a pele perfeita na primeira foto, o que chamou a atenção dos fãs.

Nos comentários, os internautas fizeram comentários sobre a suposta edição. “Você é linda e não temos dúvidas. Porém, a diferença é nítida de uma foto para outra, da primeira para a terceira. Repito, você é linda e não precisa de Photoshop”, disse um fã. “A diferença da segunda foto para a terceira é gritante”, declarou outro. “Diminua os filtros, irmã”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Nadine é discreta nas redes sociais e quase não posta fotos para os fãs.

Mãe de Neymar Jr não fala sobre traição do filho

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves marcou presença no leilão do Instituto Projeto Neymar Jr, em São Paulo. Ao cruzar o tapete vermelho, ela foi parada pelos jornalistas para dar declarações e se recusou a falar sobre o pedido de desculpas do filho para Bruna Biancardi.

Ao ser questionada se podia dar uma declaração sobre a traição do filho, ela ficou quieta e saiu da área com os jornalistas. A irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, falou rapidamente com a imprensa sobre o evento e disse que não iria falar de polêmicas nesta noite.

Antes delas, a influencer Carol Dantas, que é a mãe do filho de Neymar, também abandonou uma entrevista ao ser perguntada sobre o post de Neymar.