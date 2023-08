Exagerou? Gracyanne Barbosa choca com curvas turbinadas e bem bronzeadas

Em mergulho no mar, Gracyanne Barbosa choca ao surgir de costas, esbanjando corpaço volumoso e bem bronzeado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou a atenção com um novo clique em sua rede social. Nesta quarta-feira, 23, a esposa do cantor Belo compartilhou mais uma foto de um ensaio que fez na praia e impressionou ao exibir suas curvas musculosas bem bronzeadas.

De biquíni branco, de tamanho pequeno, a famosa deixou seu corpaço volumoso em evidência e não passou despercebida com ele bem dourado. Afinal, Gracyanne Barbosa além de pegar pesado na academia, ela também faz bronzeamento de fita para ter esse efeito.

"Os resultados são inevitáveis quando os esforços são constantes", refletiu a artista na legenda sobre o corpão conquistado pela sua luta diária na academia e dieta. Nos comentários, os internautas se mostraram admirados com sua beleza. "A imagem mais bonita do meu dia", disseram ao verem o clique. "Perfeita", enalteceram outros.

Recém anunciada como rainha de bateria da escola Camisa Verde e Branco, a musa fitness revelou que já tem pensado no planejamento para não fazer feio em seu retorno ao Carnaval de São Paulo, em 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou que recebeu o convite da agremiação paulistana após um bate-papo com amigos, que na ocasião reforçaram estarem com saudades de vê-la sambando na avenida.

"Não pretendia retornar ao carnaval esse ano, mas depois da conversa, o carinho no qual tiveram comigo, a Presidente Erika Ferro, me disse que minha força representa todas as mulheres, foi tão emocionante que ficou impossível não aceitar", falou.

Veja a foto de Gracyanne Barbosa na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Efeito colateral do treino

Gracyanne Barbosa mostrou que seu treino intenso não apenas constrói o seu corpo musculoso, mas também dá alguns machucados. Recentemente, a influenciadora gravou mais um dia na academia e impressionou ao exibir suas mãos.

No registro, a esposa do cantor Belo brincou ao exibir as palmas e os dedos cheios de calos. A famosa então provou que não pega nem um pouco leve na musculação e que ao se exercitar faz bastante força para segurar os pesos.

"Olha as mãos de garotinhas", brincou ela ao exibir a pele toda áspera e cheia de calos. Gracyanne Barbosa então riu ao exibir a região repleta de machucados. "Aqui é raiz", brincou sobre treinar sem frescura.