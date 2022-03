Ex-Rouge Li Martins chama atenção ao exibir corpão em praia no Rio de Janeiro

Ex-Rouge Li Martins é clicada de biquíni com a família em praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 10h04

No último final de semana, a cantora Li Martins (38) aproveitou o sol e as altas temperaturas do Rio de Janeiro para curtir um dia de praia em família.

Clicada pelos paparazzi de plantão na Barra da Tijuca, na zona Oeste da cidade maravilhosa, a ex-integrante do grupo Rouge chamou a atenção ao exibir a boa forma de biquíni.

Além de tomar sol e se refrescar na água do mar, a famosa brincou na presença do marido JP Mantovani (43), e da filha do casal, a Antonella (3).

Fora brilhar no passado com o time do Rouge, a cantora Li Martins costuma participar de musicais e peças teatrais, como um tributo para Céline Dion (53), espetáculo que a artista estrelou nos últimos tempos.

Confira a beleza de Li Martins!

(Fotos: Agnews)