Ex-jogador Túlio Maravilha impressiona ao mostrar resultado de harmonização facial

No programa 'Fofocalizando', o ex-jogador de futebol Túlio Maravilha exibiu o resultado de sua harmonização facial

O ex-jogador de futebol Túlio Maravilha realizou uma harmonização facial e exibiu o resultado durante o programa Fofocalizando, do SBT, desta quinta-feira, 27. Ele confessou que estava bastante ansioso e confiante no trabalho dos profissionais, que também foram responsáveis pelo procedimento realizado pelo ator Stênio Garcia.

No programa, uma das especialistas falo sobre os procedimentos realizados. "A harmonização não é só preenchimento. Bioestimuladores, lasers, tudo isso são tipos de harmonizações. A lipoaspiração cirúrgica também [é um tipo]. Existem fios... Muitas coisas", disse ela ao ser questionada pela apresentadora Chris Flores.

Túlio também comentou sobre o procedimento. "O segredo é a manutenção. Eu fiz agora, mas daqui a uns três ou seis meses eu preciso voltar lá para dar uma calibrada, se não cai tudo de novo!", brincou ele, que ainda contou que pretende fazer um implante capilar para tratar a calvície.

"Vou fazer transplante capilar, mas está faltando coragem. Dói, é demorado, você tem que ficar alguns dias de repouso também. O que me incomoda são as entradas do meu cabelo", lamentou o ex-jogador sobre a recuperação.

Segundo Gaby Cabrini, a harmonização facial realizada pelo eterno ídolo do Botafogo custou cerca de R$ 20 mil.

Confira o antes e depois de Túlio Maravilha:

Eduardo Costa revela motivo para ter harmonização facial

O cantor Eduardo Costa participou de uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, e falou sobre os procedimentos estéticos que já fez. Na conversa exibida na atração de Cris Flores, o artista contou que faz harmonização facial para corrigir uma diferença em seu rosto.

"Eu fiz harmonização e faço. Eu tive um acidente de avião em 2011 e eu quebrei o maxilar de um lado e do outro. E como era uma semana lotada de show, eu acabei deixando um osso trincado. Então, eu tenho que fazer preenchimento porque eu tenho um lado maior do que o outro", explicou.