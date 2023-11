Ex-A Fazenda 15, Nathalia Valente exibe tatuagem em local estratégico

Nathalia Valente é flagrada na praia e tatuagem em local estratégico chama a atenção dos fãs. Veja as fotos

A influenciadora digital Nathalia Valente aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro nesta semana para renovar o bronzeado. A musa foi flagrada apenas de biquíni em uma praia enquanto caminhava pela areia e ostentava suas curvas impecáveis. Além disso, ela deixou à mostra uma tatuagem em local inusitado.

Nathalia revelou que fez uma tatuagem na região da virilha. A estrela tatuou o desenho de um escorpião perto da linha do biquíni e ostentou ao aparecer com o look mínimo e cavado. Ela também mostrou que tem outras tatuagens em seu corpo.

Vale lembrar que Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, em setembro deste ano.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Nathalia Valente rebateu ex-namorado

A influenciadora digital Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, durante a roça que aconteceu na noite de quinta-feira, 28. Logo após a edição ao vivo, ela participou da Cabine de Descompressão e surpreendeu ao comentar sobre o seu ex-namorado.

Isso porque o ex-namorado dela, Kaio, revelou prints de conversas com ela antes do confinamento, nas quais ela disse que não iria ficar com ninguém no programa. Então, ela rebateu e disse que não precisa se desculpar com ele porque está solteira e livre. “Acho que ele está querendo graça, isso sim!”, afirmou.

Além disso, ela explicou que o beijo em Yuri Meirelles não foi planejado. "Não entrei com cabeça de ficar com ninguém, mas aí rolou! Não foi nem estratégia, nem carência, só aconteceu", contou.

Por fim, Nathalia revelou suas apostas para o futuro do jogo. Para começar, ela contou que o fazendeiro da semana, André Gonçalves, deve indicar Laranjinha, o Darlan Cunha. E ela ainda apostou que Márcia Fu pode ser a campeã da temporada. “Ela é uma pessoa muito boa e cativante”, pontuou a eliminada.