Ex de Whindersson Nunes mostra antes e depois ao perder 14 quilos

Ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina revela que perdeu 14 quilos e compara com fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 18h47

Ex-noiva de Whindersson Nunes (27), a influenciadora digital Maria Lina (23) revelou que emagreceu 14 quilos nos últimos meses e está radiante com o resultado em seu corpo. Ela contou que gostou de ver o seu corpo mais definido.

“Gosto da minha barriga assim, bem marcada. No abdome cheguei aonda eu queria! Peito também está menor e do jeito que eu gosto mais. Agora quero malhar para não secar mais e suplementar também não emagrecer”, disse ela, e completou ao mostrar uma foto com os quilinhos a mais. “Aqui com 14 quilos a mais. Eu aproveitei meu corpo assim, sempre me amei! Mas me sentia mais confortável mais magrinha. Até pelo peito que estava muito grande, porque peito é gordura também”.

Em outro momento, uma fã perguntou o motivo para a influenciadora ter emagrecido tanto e ela explicou. “Eu engordei bastante na gravidez, 16 quilos no total. Eu sempre fui magrinha, aí quando coloquei silicone e engravidei, meu peito ficou enorme! Passei pelo processo do luto e não estava conseguindo voltar ao meu peso e me cuidar. Esse ano comecei a me cuidar mais, voltei a malhar, diminui muito o açúcar, parei de tanto iFood, voltei a suplementar vitaminas e mudei meu estilo de vida. Aí comecei a perder peso no processo, perdi 14 quilos”, disse ela.

Então, Maria Lina contou sobre o seu peso atual. “Hoje tenho 50 quilos, peso próximo ao que eu tinha antes da gravidez. Estou em acompanhamento com nutricionista e nutróloga para ajustar a dieta um pouco mais porque tenho muita tendência a emagrecer. Não pretendo perder mais peso, quero malhar um pouco mais e ganhar um pouco de massa magra. Mas eu me amo mais magrinha mesmo. Sempre tive a cintura fina e sentia muita falta da cinturinha. Hoje me sinto mais bonita e sinto que gosto até de me arrumar mais, me vestir com as roupas que eu mais amo. Estou superfeliz com meu corpo! Meu peito diminui bastante, e mesmo emagrecendo como tenho silicone ainda fico com peito”, declarou.

Há poucos dias, Maria Lina fez um tour em seu apartamento nos stories do Instagram e mostrou a decoração da área social do apartamento e também do seu quarto. Confira as fotos aqui.

Fotos de antes e depois de Maria Lina, ex de Whindersson Nunes: