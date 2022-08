Ex de Neymar, Bruna Biancardi, empina o bumbum em foto de maiô na praia: "Deusa"

Ex-namorada de Neymar, Bruna Biancardi, exibe corpo escultural em foto de maiô na praia

Redação Publicado em 29/08/2022, às 12h16

No último domingo, 28, a influenciadora digital Bruna Biancardi (27) arrancou elogios de seus seguidores na web, ao exibir uma foto de maiô nas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, a ex-namorada de Neymar (30), compartilhou mais uma foto de sua viagem para Jericoacoara, no Ceará.

De maiô rosa, Bruna Biancardi empinou o bumbum e exibiu o corpo escultural em foto para as redes sociais. A modelo surgiu de óculos e surpreendeu com a beleza ao posar em frente de um pôr do sol encantador.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Bruna Biancardi aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Uma deusaaa", disse um internauta. "Muito bonita", escreveu outro. "Belíssima", destacou o terceiro.

Veja a foto publicada por Bruna Biancardi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi, marca presença na festa de aniversário do filho de Neymar:

Na última quinta-feira, 25, Carol Dantas (28) preparou uma festinha de aniversário para o filho, Davi Lucca. Entre as convidadas estava Bruna Biancardi, ex de Neymar Jr, com quem o jogador terminou recentemente.

Pelos stories do Instagram, as influenciadoras compartilharam fotos ao lado do aniversariante e outras amigas, que se divertiram durante a comemoração.

